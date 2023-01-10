Ярмарка кукол дарума прошла в г. Футаба впервые после катастрофы на АЭС «Фукусима-1»
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Футаба, преф. Фукусима, 7 января (Jiji Press). В городе Футаба префектуры Фукусима на северо-востоке Японии впервые за 12 лет прошла традиционная ярмарка кукол дарума.
В последний раз это мероприятие проводилось в городе перед крупным землетрясением и цунами в марте 2011 года и последовавшей ядерной катастрофой на расположенной между Футаба и Окума атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.
Лавки открыли перед станцией Футаба линии Дзёбан железнодорожной компании JR East, и люди отметили Новый год распродажами местного деликатеса «Футаба дарума» и мероприятием, в ходе которого участники тянули веревки, прикреплённые к огромной кукле дарума.
Мероприятие продлилось до 8 января.
Согласно сообщениям городских властей, ярмарка дарума в г. Футаба проводится уже около 300 лет, начиная с периода Эдо.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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