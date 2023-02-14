Япония внесёт 10 млн долларов в фонд ЮНЕСКО для помощи Украине
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Париж, 8 февраля (Jiji Press) — Япония выделит почти 10 миллионов долларов США на финансирование чрезвычайных мер ЮНЕСКО в Украине и соседних странах, сообщило агентство ООН в среду.
Помощь будет использована для поддержки проектов ЮНЕСКО, особенно в Украине, в области образования, культуры и защиты журналистов.
«Этот вклад делает Японию ведущим партнёром ЮНЕСКО в осуществлении мер реагирования на ситуацию в Украине», - заявили в базирующейся в Париже организации.
«Я благодарю Японию за её приверженность ЮНЕСКО», - говорится в заявлении генерального директора Одрэ Азуле. «В этом году поддержка со стороны Японии достигла рекордного уровня».
С тех пор как в феврале прошлого года началось вторжение России в Украину, различные страны пожертвовали на проекты ЮНЕСКО в общей сложности 18 миллионов долларов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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