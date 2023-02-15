Япония передаст украинской полиции тепловые пакеты

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Токио, 14 февраля (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что предоставит Национальной полиции Украины одноразовые тепловые пакеты и отражатели для обеспечения безопасности дорожного движения, чтобы помочь этой страдающей от войны стране пережить зиму.

В рамках дополнительного экстренного гранта товары на сумму около 550 000 долларов будут доставлены через Управление ООН по обслуживанию проектов.

По данным МИД, в Украине после российских военных атак на энергетические объекты увеличилось количество ночных дорожно-транспортных происшествий из-за отключения электроэнергии.

Япония предоставит 130 000 тепловых пакетов и 20 000 светоотражающих жилетов для украинских полицейских, занимающихся регулированием дорожного движения, а также 160 000 светоотражающих браслетов для жителей.

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