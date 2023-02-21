Япония предоставит Украине 5,5 млрд долларов дополнительной помощи
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Токио, 20 февраля (Jiji Press). Япония предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 5,5 млрд долларов для восстановления инфраструктуры и обеспечения средств к существованию во время российского вторжения, заявил премьер-министр Кисида Фумио.
На встрече в Токио Кисида также заявил, что лидеры «Большой семёрки» основных демократий и президент Украины Владимир Зеленский встретятся по видеосвязи 24 февраля, в первую годовщину вторжения.
«Япония, председательствующая в G-7 в этом году, имеет возможность возглавить мировые усилия по поддержке Украины и поддержанию международного порядка», – сказал Кисида.
«Проведением видеоконференции G-7 и приглашением на нее президента Украины я хочу подготовить почву для дискуссий на саммите в Хиросиме», – сказал он, имея в виду саммит G-7 в мае. .
Для лидеров G-7 очень важно собраться в городе, подвергшемся атомной бомбардировке, и обсудить ядерное разоружение, сказал Кисида, очевидно имея в виду угрозу России применить ядерное оружие в Украине.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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