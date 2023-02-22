Министры финансов G-7 встретятся 23 февраля в Индии в связи с Украиной
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Токио, 21 февраля (Jiji Press). Министры финансов и управляющие центральными банками из стран «Большой семёрки» встретятся в Бангалоре, Индия, 23 февраля, чтобы подтвердить свою солидарность в поддержке Украины, заявил министр финансов Японии Судзуки Сюнъити.
Встреча приурочена к трёхдневной встрече министров финансов и управляющих центральных банков Группы 20 стран с развитой экономикой и развивающихся экономик, которая состоится в Бангалоре 23 февраля.
Япония, председатель «Большой семёрки» в этом году, созвала встречу Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского Союза.
«Мы подтвердим солидарность G-7 в отношении помощи Украине и давления на Россию, а также обсудим влияние российского вторжения на Украину на мировую экономику», – заявил Судзуки на пресс-конференции.
Судзуки также заявил, что уклонение России от санкций и их обход являются «большой проблемой».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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