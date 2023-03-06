12 лет спустя: жительница города, пострадавшего от цунами, в одиночку издавала местную газету
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Камаиси, префектура Иватэ, 4 марта (Jiji Press). Жительница расположенного на северо-востоке Японии города Оцути, пострадавшего от сильного цунами в 2011 году, в одиночку издавала газету, посвящённую мнениям жителей, на протяжении более восьми лет после стихийного бедствия.
48-летняя Кикути Юкико продолжала публиковать газету «Оцути симбун» на протяжении восьми лет и девяти месяцев до 2021 года, из-за того, что, по её мнению, информации о городе Оцути в префектуре Иватэ не было.
Оцути пострадал от цунами, которое последовало за сильным землетрясением 11 марта 2011 года и достигло высоты более 10 метров возле городской администрации. Катастрофа унесла жизни около 10% населения города.
Кикути во время землетрясения находилась в соседнем городе Камаиси, но собиралась домой, когда увидела мощное цунами и эвакуировалась на возвышенность. На следующий день она вернулась в Оцути.
Издание местной газеты было остановлено из-за стихийного бедствия. Изучая газеты, доставленные в эвакуационные центры, она стала недовольна скудостью информации об Оцути.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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