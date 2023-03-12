Президент Южной Кореи Юн посетит Японию 16-17 марта
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Токио, 9 марта (Jiji Press). Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетит Японию 16-17 марта для переговоров с премьер-министром Японии Кисидой Фумио, объявили в четверг правительства Японии и Южной Кореи.
Это будет первый визит Юна в Японию с тех пор, как он вступил в должность в мае 2022 года, и первый визит президента Южной Кореи с тех пор, как его предшественник Мун Чжэ Ин посетил сопредельную страну в мае 2018 года.
Ожидается, что Кисида и Юн подтвердят свою приверженность улучшению двухсторонних отношений после того, как правительство Южной Кореи на этой неделе объявило о плане по разрешению исторического спора между двумя странами об использовании принудительного труда в период второй мировой войны.
Визит Юна будет осуществлён в форме рабочего визита почётного гостя в сопровождении его жены Ким Кеон Хи. Во время его визита также запланирован деловой ужин.
«Мы хотим, чтобы этот [визит] дал возможность поработать над укреплением двухсторонних связей», - заявил Кисида журналистам в офисе премьер-министра в четверг.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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