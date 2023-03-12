Токийские детёныши-близнецы панды готовятся стать самостоятельными
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Токио, 10 марта (Jiji Press). Детёныши-близнецы гигантской панды родившиеся в токийском зоопарке Уэно в июне 2021 года, провели утро пятницы отдельно от своей матери Шин Шин в рамках подготовки к обретению самостоятельности.
По замыслу специалистов зоопарка, мальчик Сяо Сяо и его сестра-близнец Лей Лей постепенно будут проводить всё больше времени отдельно от своей матери, чтобы в конечном итоге к концу этого месяца они остались вдвоем.
Оказавшись утром в другом вольере, без Шин Шин, Сяо Сяо сел есть бамбук, в то время как Лей Лей расхаживала по загону.
“Я надеюсь, что (детёныши) хорошо поладят и им не будет одиноко вдвоём”, - сказал Анбай Михо, 32-летний сотрудник корпорации из Ошу в северо-восточной префектуре Иватэ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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