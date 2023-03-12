Токийские детёныши-близнецы панды готовятся стать самостоятельными

Общество

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Токио, 10 марта (Jiji Press). Детёныши-близнецы гигантской панды родившиеся в токийском зоопарке Уэно в июне 2021 года, провели утро пятницы отдельно от своей матери Шин Шин в рамках подготовки к обретению самостоятельности.

По замыслу специалистов зоопарка, мальчик Сяо Сяо и его сестра-близнец Лей Лей постепенно будут проводить всё больше времени отдельно от своей матери, чтобы в конечном итоге к концу этого месяца они остались вдвоем.

Оказавшись утром в другом вольере, без Шин Шин, Сяо Сяо сел есть бамбук, в то время как Лей Лей расхаживала по загону.

“Я надеюсь, что (детёныши) хорошо поладят и им не будет одиноко вдвоём”, - сказал Анбай Михо, 32-летний сотрудник корпорации из Ошу в северо-восточной префектуре Иватэ.

 

親離れの時期を迎え、母親から離れる訓練を始めた双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」（下）と「レイレイ」＝１０日午前、東京都台東区の上野動物園

親離れの準備で、母親のジャイアントパンダ「シンシン」と別の場所で過ごす「シャオシャオ」（右）と「レイレイ」＝１０日午前、東京都台東区の上野動物園

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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