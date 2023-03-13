12 лет после Великого восточно-японского землетрясения: украинка работает волонтёром в регионе, пострадавшем от цунами
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Исиномаки, преф. Мияги, 11 марта (Jiji Press). 63-летняя эвакуированная из Украины работает волонтёром на руинах пострадавшей от цунами начальной школы в Исиномаки, надеясь помочь этому городу, расположенному на северо-востоке Японии.
Ирина Гончарова родом из Черниговской области на севере Украины, она была вынуждена жить в подвале около месяца после того, как Россия начала вторжение в Украину в прошлом году.
Живя без водопровода, электричества и отопления, в апреле прошлого года она искала убежища в городе Исиномаки префектуры Мияги, где живет её первый сын.
Вместе со своей 87-летней матерью Лидией Гончаровой она переехала в муниципальное жильё, построенное после сильного землетрясения и цунами в марте 2011 года.
Она постепенно адаптировалась к жизни в Японии благодаря поддержке окружающих.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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