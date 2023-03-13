В Японии вспоминают жертв Великого восточно-японского землетрясения
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Фукусима, 11 марта (Jiji Press). Церемонии памяти жертв землетрясения и цунами в марте 2011 года прошли в трёх северо-восточных префектурах, наиболее пострадавших от стихии.
Участники подтвердили свое обещание поделиться уроками, извлеченными из катастрофы, стремясь к дальнейшему восстановлению.
В 14:46, ровно через 12 лет после того, как 11 марта 2011 года произошло землетрясение магнитудой 9,0, участники церемонии в префектурах Фукусима, Иватэ и Мияги провели минуту молчания.
Император Нарухито, императрица Масако и их дочь принцесса Айко также почтили минутой молчания погибших в императорском дворце в Токио, сообщает Управление императорского двора. Почётный император Акихито и почётная императрица Митико также вознесли безмолвные молитвы в своей императорской резиденции Сэнто в поместье Акасака в Токио.
Центральное правительство прекратило проводить ежегодную мемориальную церемонию в связи с катастрофой после проведения заключительной церемонии, приуроченной к 10-й годовщине.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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