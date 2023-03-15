Первый пилотируемый полёт летающего автомобиля на открытом пространстве в Японии совершили в Осаке

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Осака, 14 марта (Jiji Press). Первый в Японии пилотируемый полёт летающего автомобиля на открытом воздухе был успешно проведен в городе Осака.

Одноместный летающий автомобиль американской компании Lift Aircraft Inc. пролетел около 10 минут. Во время полёта он завис на высоте около 8 метров над землей, а затем сделал несколько кругов.

Японский торговый дом Marubeni Corp. провёл испытательный полёт на бейсбольной площадке в парке Осакского замка в сотрудничестве с властями города и префектуры Осаки. Ожидается, что летающие автомобили будут запущены в коммерческую эксплуатацию на выставке Osaka Expo 2025 года.

Кумагаи Масатоси, председатель и главный исполнительный директор крупной японской компании информационных технологий GMO Internet Group Inc. и один из пилотов, после приземления заявил журналистам, что летающие автомобили «осуществят мечту человечества».

«Я от всего сердца надеюсь, что (летающие автомобили) будут практически использованы на выставке и будут отлично работать», – добавил он.

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