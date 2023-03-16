Количество иностранных посетителей Японии в феврале достигло 56% от уровня, существовавшего до пандемии
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Токио, 15 марта (Jiji Press). В феврале Японию посетили приблизительно 1 475 300 иностранных граждан, что примерно в 88 раз больше, чем годом ранее, это 56,6% от уровня четырьмя годами ранее, до пандемии COVID-19, как сообщила Японская национальная туристическая организация.
Число иностранных посетителей в Японии растёт с тех пор, как японское правительство прошлой осенью значительно ослабило пограничный контроль.
В январе Японию посетило около 1,49 млн иностранцев, что на 55,7% меньше, чем четыре года назад.
В феврале оценочное число японских граждан, выхавших за границу, составило 537 700 человек, что на 35% больше, чем четыре года назад.
Медленное восстановление числа выезжающих за границу путешественников отражает ослабление йены, рост цен на топливо и опасения по поводу заражения COVID-19, заявил на пресс-конференции комиссар Японского агентства по туризму Вада Коити.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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