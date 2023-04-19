Японская группа экспертов обсудит введение совместной опеки над детьми
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Токио (Jiji Press) - 18 апреля правительственная комиссия Японии согласилась провести обсуждение вопроса о введении системы совместной опеки над детьми для разведенных родителей.
Подкомитет по семейному праву Законодательного совета, который консультирует министра юстиции, провел в этот день заседание за закрытыми дверями. Но, согласно информированным источникам, многие ее члены заявили о необходимости пересмотреть действующий закон, который запрещает разведенным родителям без исключения делить опеку над своими детьми.
В ноябре прошлого года подкомитет составил промежуточный отчет, в котором перечислил предложения по введению системы совместной опеки и сохранению нынешней схемы, которая дает право единоличной опеки одному из родителей после развода.
Предполагая, что совместная опека должна быть разрешена с согласия обоих родителей, теперь ожидается, что комиссия рассмотрит систему, позволяющую им выбирать совместную или единоличную опеку при разводе.
В ходе заседания некоторые члены комиссии по-прежнему настороженно относились к системе совместной опеки из-за опасений, что она может привести к продолжению домашнего насилия после развода.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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