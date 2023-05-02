США не планируют создать базу атомных подводных лодок в Японии
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Вашингтон, 26 апреля (Jiji Press). У Соединённых Штатов нет никаких планов по размещению в Японии или близлежащем регионе порта базирования стратегических атомных подводных лодок, способных нести ядерное оружие, заявил в среду высокопоставленный представитель службы безопасности США.
Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, сделал это замечание на пресс-конференции.
Вашингтон раскрыл план по размещению стратегических атомных подводных лодок США в Южной Корее впервые после окончания холодной войны, в противовес ускоренной разработке ядерного оружия и ракет Северной Кореей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения «Иджис»
- Опрос 18-летних о том, что может представлять опасность для Японии: чаще всего возможным источником угрозы называют Северную Корею
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Министр обороны Японии: Северная Корея уже имеет технологию установки ядерных зарядов на ракеты, способные достичь Японии
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты
- Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию