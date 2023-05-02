США не планируют создать базу атомных подводных лодок в Японии

Новости

Вашингтон, 26 апреля (Jiji Press). У Соединённых Штатов нет никаких планов по размещению в Японии или близлежащем регионе порта базирования стратегических атомных подводных лодок, способных нести ядерное оружие, заявил в среду высокопоставленный представитель службы безопасности США.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, сделал это замечание на пресс-конференции.

Вашингтон раскрыл план по размещению стратегических атомных подводных лодок США в Южной Корее впервые после окончания холодной войны, в противовес ускоренной разработке ядерного оружия и ракет Северной Кореей.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме