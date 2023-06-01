Парламент Японии принял закон о поддержке хикикомори

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Токио, 31 мая (Jiji Press). Парламент Японии принял закон о мерах поддержки людей, находящихся в социальной изоляции и одиноких.

Законопроект был одобрен на дневном пленарном заседании Палаты советников, верхней палаты парламента. Он прошёл одобрение в Палате представителей, нижней палате, в конце апреля.

Закон, который вступит в силу 1 апреля следующего года, призывает к созданию целевой группы во главе с премьер-министром для реализации контрмер в кабинете министров, а также требует от правительства сформулировать приоритетную политику, которая будет служить руководством для таких мер.

Согласно закону, государство будет сотрудничать с местными органами власти в борьбе с социальной изоляцией и одиночеством.

Называя социальную изоляцию и одиночество «проблемой всего общества», законодательство обязывает органы местного самоуправления прилагать усилия для создания региональных советов, состоящих из групп, оказывающих помощь людям, страдающим от этой проблемы.

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