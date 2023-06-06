Тихоокеанский флот России начал учения в Японском море

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Токио, 5 июня (Jiji Press). Тихоокеанский флот России 5 июня начал учения в Японском и Охотском морях, сообщило Министерство обороны России.

По данным министерства, в учениях до 20 июня принимают участие более 60 кораблей, около 35 самолетов и более 11 тысяч военнослужащих.

Учения проводятся после внеплановых учений базирующегося во Владивостоке флота с участием более 25 000 человек, проведенных в середине апреля в связи с тяжёлыми потерями бригады морской пехоты в Украине в феврале.

Флот имеет баллистические ракеты на подводных лодках, опору российской ядерной триады, и отвечает за цепь островов в северо-западной части Тихого океана, в которую входят четыре острова, контролируемые Россией, на которые претендует Япония.

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