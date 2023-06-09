Премьер-министр Кисида в июле проведёт саммит с лидерами ЕС в Брюсселе
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Токио, 8 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио планирует посетить столицу Бельгии Брюссель в середине июля для проведения очередного саммита с лидерами Европейского Союза, как стало известно 8 июня.
Ожидается, что Кисида встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 13 июля.
Японский лидер рассматривает возможность участия в саммите НАТО 11-12 июля в Вильнюсе, столице Литвы.
Предыдущий саммит между Японией и ЕС состоялся в Токио в мае прошлого года.
Ожидается, что на возможном саммите в следующем месяце Кисида вновь подтвердит позицию своей страны, согласно которой безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона неразделимы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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