Премьер-министр Кисида в июле проведёт саммит с лидерами ЕС в Брюсселе

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Токио, 8 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио планирует посетить столицу Бельгии Брюссель в середине июля для проведения очередного саммита с лидерами Европейского Союза, как стало известно 8 июня.

Ожидается, что Кисида встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 13 июля.

Японский лидер рассматривает возможность участия в саммите НАТО 11-12 июля в Вильнюсе, столице Литвы.

Предыдущий саммит между Японией и ЕС состоялся в Токио в мае прошлого года.

Ожидается, что на возможном саммите в следующем месяце Кисида вновь подтвердит позицию своей страны, согласно которой безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона неразделимы.

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