TEPCO начинает испытания оборудования для сброса воды на АЭС «Фукусима-1»
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Фукусима, 12 июня (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. заявила, что начала пробный запуск оборудования для сброса в море очищенной воды с пострадавшей АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.
В ходе испытания, которое, как ожидается, продлится от 10 дней до двух недель, TEPCO будет использовать пресную и морскую воду, чтобы убедиться, что система выпуска воды, включая насос и запорный клапан, работает должным образом.
По данным TEPCO, 9 июня была завершена установка наземного оборудования, в том числе резервуара для проверки соответствия радиоактивных веществ в очищенной воде стандартам безопасности и системы разбавления очищенной воды морской водой перед сбросом. Все сопутствующие работы будут завершены после удаления экскаватора из подводного туннеля.
Если TEPCO не обнаружит никаких проблем во время пробного запуска, она планирует пройти предварительную проверку со стороны Управления по ядерному регулированию и оценку безопасности со стороны Международного агентства по атомной энергии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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Великое восточно-японское землетрясение «Фукусима-1» Jiji Press