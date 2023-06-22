Премьер-министр Кисида в июле посетит Европу и Ближний Восток

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Токио, 21 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что в июле он посетит Европу, а затем Ближний Восток.

На пресс-конференции Кисида объявил, что посетит Литву и Бельгию для участия в мероприятиях, включая двухдневный саммит НАТО в литовской столице Вильнюсе с 11 июля.

Как и в прошлом году, его пригласили на саммит НАТО.

Кисида стремится укрепить сотрудничество Японии и НАТО в области безопасности в условиях вторжения России в Украину и все более гегемонистских действий Китая.

В Бельгии запланированы его встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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