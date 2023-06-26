Министры по гендерному равенству G-7 завершили двухдневные переговоры в Японии
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Никко, преф. Тотиги, 25 июня (Jiji Press). Министры «Группы семи» по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин завершили свою двухдневную встречу в Никко, префектура Тотиги, приняв совместное заявление.
В заявлении министры выразили «серьёзную озабоченность по поводу ущемления прав женщин и девочек во время кризиса».
«В Украине продолжающаяся незаконная агрессивная война России привела к всплеску связанного с конфликтом сексуального и гендерного насилия», – также заявили министры.
Министр по вопросам гендерного равенства Японии Огура Масанобу председательствовал на встрече представителей «Большой семёрки» – Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского Союза.
«Пандемия нового коронавируса выдвинула на первый план гендерный дисбаланс как актуальную проблему в сфере экономики и занятости, которая вынуждает женщин служить регулирующим клапаном в сфере занятости», – сказал Огура во время переговоров G-7.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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