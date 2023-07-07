Глава МАГАТЭ проинспектировал установку по сбросу воды с АЭС «Фукусима-1»

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Фукусима, 6 июля (Jiji Press). Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проинспектировал предприятие Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. по сбросу очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

На электростанции, расположенной между городами Окума и Футаба префектуры Фукусима, Гросси проинспектировал трубы и резервуары объекта, которые используются для разбавления очищенной воды, которая всё ещё содержит радиоактивное вещество тритий после очистки, чтобы выпустить в море.

Главу этого органа ООН проинформировал об объекте и его оборудовании президент TEPCO Кобаякава Томоаки. Гросси посетил АЭС «Фукусима-1» в прошлом году, но сейчас он впервые осмотрел завершённый объект.

Выступая перед журналистами после инспекции, он сказал, что МАГАТЭ создало офис для размещения своих сотрудников на территории атомной станции. Он также подчеркнул важность продолжения разъяснений, чтобы завоевать доверие общественности.

Ранее в тот же день Гросси присутствовал в городе Иваки на совещании местной группы по выводу из эксплуатации повреждённых реакторов станции и постоянно увеличивающемуся количеству радиоактивных сточных вод.

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