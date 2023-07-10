Кисида поблагодарил волонтёров саммита G-7 в Хиросиме

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Хиросима, 9 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио поблагодарил добровольцев, работавших на саммите «Большой семёрки», состоявшемся в мае в городе Хиросима на западе Японии.

Встречаясь с волонтёрами в правительственном офисе префектуры Хиросима, Кисида сказал: «Я хотел бы выразить сердечную благодарность всем вам, кто стал свидетелем достижений исторического саммита, а также участвовал и сотрудничал с мероприятиями на саммите различными способами».

«Я смог почувствовать энергию репортёров», освещавших саммит, – сказал Канда Мисудзу, один из волонтёров, работавший переводчиком в медиацентре.

Арахори Юмэ помогал лидерам G-7 на мероприятии по посадке деревьев в городском Мемориальном парке мира.

«Я хорошо помню, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак поблагодарил меня на японском языке, а президент Франции Эммануэль Макрон поклонился мне», – сказал Арахори.

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