Глава МАГАТЭ и южнокорейская оппозиция разошлись во мнениях из-за сброса заражённой воды с АЭС «Фукусима-1»
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Сеул, 9 июля (Jiji Press). Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и законодатели от основной оппозиционной партии Южной Кореи разошлись во мнениях по поводу плана Японии сбросить очищенную воду с повреждённой в результате катастрофы атомной электростанции в море.
На встрече в Сеуле генеральный директор МАГАТЭ сообщил членам Демократической партии Кореи, что план Японии соответствует соответствующим международным стандартам безопасности, и попросил их понять отчёт ядерного агентства о планируемом сбросе воды.
Но законодатели раскритиковали отчет, заявив, что результаты проверки плана МАГАТЭ предвзято относятся к Японии. Партия выступает против сброса воды, которая всё ещё содержит радиоактивное вещество тритий.
Японское правительство и Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. надеются начать сброс воды с атомной электростанции «Фукусима-1» примерно этим летом. Электростанция на северо-востоке Японии была выведена из строя землетрясением и цунами в марте 2011 года.
В отчёте МАГАТЭ, опубликованном 4 июля, говорится, что план сброса воды «соответствует соответствующим международным стандартам безопасности» и что сброс «окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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