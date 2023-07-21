В Японии вновь откроется пострадавший от цунами пляж

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Исиномаки, преф. Мияги, 20 июля (Jiji Press). Пляж в городе Исиномаки, префектура Мияги, будет открыт для купания с 22 июля впервые после сильного землетрясения и цунами, обрушившихся на северо-восток Японии в 2011 году.

Цунами разрушило дамбу вдоль пляжа и повредило пляжные сооружения, в том числе туалет и раздевалку.

Правительство города Исиномаки построило дамбу высотой 8 метров и отремонтировало повреждённые сооружения, но объекты так и не были введены в эксплуатацию из-за пандемии COVID-19.

18 июля около 30 человек, в том числе местные жители, убирали пляж, собирали коряги и мусор, чтобы принять купающихся.

«Мы гордимся этим пляжем. Я хочу, чтобы пришло много людей», – сказала 60-летняя Такахаси Фукико, принимавшая участие в очистке.

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