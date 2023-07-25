Китай и Россия завершили совместные военные учения в Японском море

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Токио, 24 июля (Jiji Press). Китай и Россия завершили свои четырёхдневные совместные военные учения в Японском море, которые, по всей видимости, проводились для того, чтобы продемонстрировать своё сотрудничество Японии, Южной Корее и Соединённым Штатам.

Учения, в которых приняли участие около 10 кораблей ВМФ Китая и России, завершились 23 июля, сообщило Министерство обороны России, добавив, что после учений корабли вместе направились во Владивосток на Дальнем Востоке России, где базируется Тихоокеанский флот страны.

Китай и Россия осуждают план создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, разделяемого Японией, США и другими странами, называя его попыткой построить азиатскую версию НАТО.

Согласно серии заявлений России, военно-морские силы Китая и России совместно провели около 20 боевых учений, в том числе по обстрелу морских, береговых и воздушных целей.

Ракетные учения в основном включали симуляции, называемые электронными пусками, в которых не использовались боевые снаряды. Выбор этого метода мог отражать нехватку боеприпасов, вызванную военной агрессией России против Украины.

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