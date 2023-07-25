Китай и Россия завершили совместные военные учения в Японском море
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 24 июля (Jiji Press). Китай и Россия завершили свои четырёхдневные совместные военные учения в Японском море, которые, по всей видимости, проводились для того, чтобы продемонстрировать своё сотрудничество Японии, Южной Корее и Соединённым Штатам.
Учения, в которых приняли участие около 10 кораблей ВМФ Китая и России, завершились 23 июля, сообщило Министерство обороны России, добавив, что после учений корабли вместе направились во Владивосток на Дальнем Востоке России, где базируется Тихоокеанский флот страны.
Китай и Россия осуждают план создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, разделяемого Японией, США и другими странами, называя его попыткой построить азиатскую версию НАТО.
Согласно серии заявлений России, военно-морские силы Китая и России совместно провели около 20 боевых учений, в том числе по обстрелу морских, береговых и воздушных целей.
Ракетные учения в основном включали симуляции, называемые электронными пусками, в которых не использовались боевые снаряды. Выбор этого метода мог отражать нехватку боеприпасов, вызванную военной агрессией России против Украины.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Усиление российско-китайского военного сотрудничества и обеспечение безопасности Японии
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры
- Япония и НАТО досрочно пересмотрят программу сотрудничества
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Вторжение в Украину и внезапный рост заинтересованности в «ядерном шеринге»: предпосылки обзаведения для Японии
- Китай: нежелание выглядеть заодно с Россией при всем «сближении» и вероятная необходимость пересмотра стратегии по тайваньскому вопросу
- Будущее дипломатии с Россией: необходима сильная позиция, не допускающая российского экспансионизма в Восточной Азии
- Война без перспектив победы для России: безрассудное нападение, расшатывающее основы мирового порядка