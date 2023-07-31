Десять военных кораблей Китая и России прошли через пролив Соя
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Токио, 29 июля (Jiji Press). В общей сложности 10 китайских и российских военных кораблей прошли через пролив Соя между мысом Соя в самой северной префектуре Японии Хоккайдо и российским островом Сахалин 28-29 июля, как сообщило министерство обороны Японии.
Из 10 кораблей, включая эсминцы и корабли снабжения, девять участвовали в совместных военных учениях Китая и России, проводившихся в Японском море до 30 июля, сообщил в субботу Объединённый штаб министерства.
Япония продолжает бдительно наблюдать, полагая, что китайские и российские корабли перешли к отработке совместных перемещений.
По данным министерства, Морские силы самообороны Японии заметили 10 судов, плывших в Японском море примерно в 200 км к юго-западу от острова Рэбун в преф. Хоккайдо около 15:00 28 июля. Они плыли на восток через пролив Соя с вечера 28 июля до утра 29 июля и вошли в Охотское море.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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