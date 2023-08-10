Япония раскритиковала приостановку Россией действия налоговых соглашений
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Токио, 9 августа (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу раскритиковал приостановку Россией налоговых соглашений с «недружественными» странами, включая Японию.
«Это несправедливая мера, которая может быть невыгодна японским гражданам и компаниям», – заявил Мацуно на пресс-конференции, добавив, что правительство выразило протест Москве по дипломатическим каналам и потребовало отменить это решение.
Он сказал, что приостановка, как ожидается, окажет некоторое влияние на японский бизнес в России.
Мацуно также ответил на сообщение Washington Post о том, что секретные сети Министерства обороны были взломаны китайскими военными хакерами.
По его словам, развитие сотрудничества в области обороны между Японией и Соединёнными Штатами основано на тесном обмене информацией между японскими и американскими военными ведомствами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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