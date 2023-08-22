В Японии начнут сброс воды на Фукусиме с 24 августа
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Токио, 21 августа (Jiji Press). Ожидается, что Япония начнёт запланированный сброс очищенной воды с повреждённой в результате катастрофы АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан уже 24 августа, сообщили источники в понедельник.
Правительство проведёт совещание на уровне министров во вторник, чтобы решить, когда начать сброс воды с этой АЭС компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., сообщил журналистам премьер-министр Кисида Фумио.
Кисида подчеркнул, что он подтвердил во время встречи ранее в понедельник с Сакамото Масанобу, главой Национальной федерации кооперативных ассоциаций рыболовства Дзэнгёрэн, и другими соответствующими должностными лицами, что местные работники рыболовства «разрабатывают своё понимание» слива воды.
Министр промышленности Нисимура Ясутоси, также присутствовавший на встрече, заявил на пресс-конференции, что решение правительства о проведении встречи на уровне министров было принято, поскольку оно «получило определенную степень понимания со стороны заинтересованных сторон».
На встрече с Дзэнгёрэн и другими заинтересованными сторонами Кисида сказал: «Мы обещаем взять на себя полную ответственность за реализацию необходимых мер, позволяющих работникам рыболовства продолжать зарабатывать на жизнь до завершения вывода из эксплуатации АЭС «Фукусима» и сброса очищенной воды».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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