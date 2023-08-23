Компания TEPCO обещает подготовить сброс воды с АЭС с максимальной тщательностью

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Токио, 22 августа (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. с максимальным чувством ответственности будет готовиться к сбросу очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан, заявил её официальный представитель.

Компания-оператор станции в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии, где произошла тройная катастрофа в марте 2011 года, провела пресс-конференцию после того, как правительство решило, что сброс воды начнется 24 августа, если позволят условия.

Должностное лицо, ответственное за обращение с очищенной водой, уклонилось от ответа на вопрос, достаточно ли откровенна компания TEPCO с заинтересованными сторонами, лишь повторив, что компания принимает на себя тяжёлую ответственность, которую она несёт в отношении вывода из эксплуатации поврежденной станции.

По данным компании, TEPCO начнет с выброса в океан около 7800 тонн очищенной воды, хранящейся в 10 резервуарах, в течение примерно 17 дней.

Компания проверит очищенную воду, чтобы убедиться, что концентрация трития находится в пределах безопасного уровня, прежде чем вода достигнет подводного туннеля, который доставит её в море.

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