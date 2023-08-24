МИД Японии запросит 70,1 млрд йен на борьбу с дезинформацией

Новости

Токио, 23 августа (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии запросит 70,1 миллиарда йен на расходы на борьбу с дезинформацией, часто распространяемой Китаем и Россией, в рамках своего бюджетного запроса на 2024 финансовый год.

Стремясь подготовиться к информационным войнам, министерство надеется использовать полученные средства для улучшения способности правительства анализировать международную ситуацию с помощью искусственного интеллекта.

Оно также планирует рассылать сообщения о сбросе Японией очищенной воды, содержащей радиоактивный тритий, с пострадавшей от катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан в попытке противостоять критике со стороны Пекина, который описывает воду как заражённую ядерными отходами.

Общий бюджетный запрос министерства, представленный и одобренный на встрече представителей правящей Либерально-демократической партии 23 августа, составил 813,7 млрд йен, что на 70,3 млрд йен больше, чем в бюджете на 2023 финансовый год.

Бюджетный запрос включает 196,5 миллиардов йен на расходы на поддержание и укрепление свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме