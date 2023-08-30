США оказали огромную помощь Японии после землетрясения 1923 года
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Вашингтон, 29 августа (Jiji Press). Соединённые Штаты предоставили крупномасштабную помощь Японии после сильного землетрясения, опустошившего район Токио сто лет назад.
При этом поддержка, последовавшая в ответ на призывы тогдашнего президента США Кэлвина Кулиджа, пришла на фоне возросшей напряжённости между двумя странами из-за их интересов в Азии, особенно в Китае.
«Великое землетрясение и пожар опустошили Токио и Йокогаму», – гласила первая страница «Нью-Йорк Таймс» 2 сентября 1923 года, на следующий день после катастрофы. В газете также был опубликован полный текст письма, отправленного Кулиджем тогдашнему императору Ёсихито, посмертно получившему имя императора Тайсё.
Красный Крест и другие общества по сбору средств развернули деятельность на всей территории Соединённых Штатов, в результате чего было получено большое количество пожертвований.
По словам Чарльза Шенкинга, профессора Гонконгского университета, который исследует Великое землетрясение Канто 1923 года, после землетрясения из Соединённых Штатов было отправлено около 20 миллионов долларов наличными и гуманитарной помощью, что эквивалентно 2,4 процентам валового внутреннего продукта США на тот момент.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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