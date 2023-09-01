В Японии пересмотрят оценки ущерба от возможного землетрясения в Токио

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Токио, 31 августа (Jiji Press). Кабинет министров Японии планирует в 2024 финансовом году начать работу по пересмотру оценок ущерба от мощного землетрясения, которое может непосредственно поразить столичный регион Токио.

Существующие оценки были опубликованы в 2013 году, и правительство составило базовый план мер по борьбе с возможным землетрясением в 2015 году.

Поскольку срок действия базового плана истекает в конце 2024 финансового года, правительство пересмотрит оценку ущерба, прежде чем продлевать план.

Соответствующие средства были включены в бюджетный запрос кабинета министров на 2024 финансовый год, опубликованный 21 августа.

По оценкам 2013 года, возможное землетрясение в японской столице в худшем случае может иметь магнитуду около 7 баллов, при этом от обрушений зданий и пожаров погибнет около 23 000 человек, а в Токио и прилегающих районах будет разрушено или сгорит около 610 000 зданий.

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