В Японии пересмотрят оценки ущерба от возможного землетрясения в Токио
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Токио, 31 августа (Jiji Press). Кабинет министров Японии планирует в 2024 финансовом году начать работу по пересмотру оценок ущерба от мощного землетрясения, которое может непосредственно поразить столичный регион Токио.
Существующие оценки были опубликованы в 2013 году, и правительство составило базовый план мер по борьбе с возможным землетрясением в 2015 году.
Поскольку срок действия базового плана истекает в конце 2024 финансового года, правительство пересмотрит оценку ущерба, прежде чем продлевать план.
Соответствующие средства были включены в бюджетный запрос кабинета министров на 2024 финансовый год, опубликованный 21 августа.
По оценкам 2013 года, возможное землетрясение в японской столице в худшем случае может иметь магнитуду около 7 баллов, при этом от обрушений зданий и пожаров погибнет около 23 000 человек, а в Токио и прилегающих районах будет разрушено или сгорит около 610 000 зданий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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