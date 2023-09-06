Землетрясение в Токио по прогнозам может нанести экономический ущерб в размере 48 трлн йен

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Токио, 4 сентября (Jiji Press). По прогнозам американской фирмы по оценке риска стихийных бедствий, возможное землетрясение непосредственно под японской столицей, по масштабу эквивалентное Великому землетрясению Канто 1923 года, нанесёт экономический ущерб в размере 48,5 триллионов йен.

По оценкам агентства Moody’s RMS, общая сумма примерно в три раза превышает ущерб, причинённый Великим восточно-японским землетрясением в марте 2011 года.

Прогноз потенциального землетрясения в Токио включает потери активов, а также убытки от перерыва в производстве. В расчётах также были учтены ожидаемый рост цен на материалы и затраты на рабочую силу.

Ущерб от Великого землетрясения Канто, разрушившего большое количество зданий в Токио и прилегающих районах 100 лет назад, составил от 5,5 до 6,5 миллиардов йен, или около трети валового национального продукта страны на тот момент.

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