Проведено первое исследование затонувшего во время войны японского авианосца «Акаги»

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Вашингтон, 15 сентября (Jiji Press). Международная группа провела первое в истории исследование затонувшего авианосца «Акаги» ныне несуществующего Императорского флота Японии в водах, где в июне 1942 года произошла битва за Мидуэй. Об этом сообщило в пятницу Управление океанических и атмосферных исследований.

На опубликованном командой видео видно полуразрушенный корпус корабля, лежащий глубоко на дне моря, и стволы его орудий.

Япония проиграла морское сражение, проходившее на Тихоокеанском театре Второй мировой войны, потеряв четыре авианосца. Битва стала переломным моментом в войне. Всего в битве за Мидуэй погибло 3418 японских и американских солдат.

Международная исследовательская группа также обследовала японский авианосец «Кага» и американский авианосец «Йорктаун». Все три авианосца затонули в битве за Мидуэй и находятся на морском дне на глубине более 5000 метров. «Акаги» был обнаружена в ходе частного исследования в 2019 году.

Команда проводила исследование в течение пяти дней до 12 сентября, используя различные суда, в том числе подводный аппарат с дистанционным управлением. К исследованию также присоединились исследователи из японского Университета Тэйкё и Университета Токай.

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