Император и императрица Японии приняли участие в панихиде по погибшим на войне морякам

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Йокосука, преф. Канагава, 25 мая (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако приняли участие в 50-й панихиде по морякам, погибшим во время Второй мировой войны при исполнении служебных обязанностей, которая состоялась в парке Каннондзаки в городе Йокосука, префектура Канагава, 24 мая.

После минуты молчания император и императрица возложили букеты белых цветов к памятнику, установленному в честь моряков, погибших на войне, с глубоким поклоном.

На церемонии император Нарухито выразил свои глубокие соболезнования и сказал: «Мы никогда не должны забывать, что мир и процветание нашей страны были построены на основе драгоценных жертв многочисленных людей, в том числе моряков, погибших на войне и по долгу службы, и благодаря неустанным усилиям жителей страны».

Во время Тихоокеанской войны, части Второй мировой войны, многие гражданские корабли были реквизированы, и погибло более 60 000 моряков.

На церемонии также присутствовали родственники погибших. «Берегите себя, – сказал император Нарухито присутствовавшему там 92-летнему Накасато Ёхэю, потерявшему брата. «Должно быть, вам пришлось нелегко», – сказала императрица Масако 81-летней Ваде Ёко, которая потеряла отца, когда была ребенком.

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