Главы министерств иностранных дел Японии и Австралии договорились развивать сотрудничество в сфере безопасности

Новости

Нью-Йорк, 19 сентября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её австралийская коллега Пенни Вонг договорились развивать широкое сотрудничество в области безопасности на основе совместной декларации, подписанной на двустороннем саммите в прошлом году.

Во время встречи в Нью-Йорке Камикава и Вонг приветствовали совместные учения, проводимые Силами самообороны Японии и австралийскими военными в соответствии с соглашением о взаимном доступе.

В отношении сброса Японией в океан очищенных сточных вод с пострадавшей в 2011 году атомной электростанции «Фукусима-1», принадлежащей компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., оба министра подчеркнули важность реагирования, основанного на научных данных.

В тот же день Камикава отдельно договорилась с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной о проведении большего количества совместных военных учений и конкретном продвижении двустороннего сотрудничества в таких областях, как киберпространство, космос и борьба с дезинформацией.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме