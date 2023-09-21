Главы министерств иностранных дел Японии и Австралии договорились развивать сотрудничество в сфере безопасности
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Нью-Йорк, 19 сентября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её австралийская коллега Пенни Вонг договорились развивать широкое сотрудничество в области безопасности на основе совместной декларации, подписанной на двустороннем саммите в прошлом году.
Во время встречи в Нью-Йорке Камикава и Вонг приветствовали совместные учения, проводимые Силами самообороны Японии и австралийскими военными в соответствии с соглашением о взаимном доступе.
В отношении сброса Японией в океан очищенных сточных вод с пострадавшей в 2011 году атомной электростанции «Фукусима-1», принадлежащей компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., оба министра подчеркнули важность реагирования, основанного на научных данных.
В тот же день Камикава отдельно договорилась с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной о проведении большего количества совместных военных учений и конкретном продвижении двустороннего сотрудничества в таких областях, как киберпространство, космос и борьба с дезинформацией.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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