Предупреждения о цунами для Идзу, островов Огасавара и другим регионов

Новости

Токио, 9 октября (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами на островах Идзу и Огасавара, расположенных в Тихом океане, в 6:40 утра 9 октября.

Позже утром предупреждения о цунами были также направлены в префектуру Тиба, к востоку от Токио, западную префектуру Коти и юго-западные префектуры Миядзаки и Кагосима.

60-сантиметровое цунами наблюдалось на Хатидзёдзиме, острове в цепи Идзу, в 7:17 утра, сообщает агентство.

Агентству не удалось определить причину цунами, хотя предполагается, что землетрясение, вулканическая активность или подводный оползень произошли в водах Торисимы, острова в цепи Идзу, около 5:25 утра.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, сообщений о пострадавших не поступало.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме