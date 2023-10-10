Предупреждения о цунами для Идзу, островов Огасавара и другим регионов
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Токио, 9 октября (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами на островах Идзу и Огасавара, расположенных в Тихом океане, в 6:40 утра 9 октября.
Позже утром предупреждения о цунами были также направлены в префектуру Тиба, к востоку от Токио, западную префектуру Коти и юго-западные префектуры Миядзаки и Кагосима.
60-сантиметровое цунами наблюдалось на Хатидзёдзиме, острове в цепи Идзу, в 7:17 утра, сообщает агентство.
Агентству не удалось определить причину цунами, хотя предполагается, что землетрясение, вулканическая активность или подводный оползень произошли в водах Торисимы, острова в цепи Идзу, около 5:25 утра.
По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, сообщений о пострадавших не поступало.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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