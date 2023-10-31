«Большая семёрка» разработала руководящие принципы для разработчиков искусственного интеллекта
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Токио, 30 октября (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» стран с развитой экономикой, включая Японию, заявили, что они согласовали международные руководящие принципы для разработчиков искусственного интеллекта и соответствующий кодекс поведения для них.
Лидеры опубликовали совместное заявление, призывающее разработчиков ИИ соблюдать правила, в которых перечислены их обязанности.
Эти руководящие принципы являются «большим достижением» для Японии как председателя «Большой семёрки» в этом году и, как ожидается, они «значительно продвинут международные усилия» по установлению правил, связанных с ИИ, заявил на пресс-конференции заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Мураи в этот же день.
На своём саммите в Хиросиме на западе Японии лидеры «Большой семёрки» договорились запустить инициативу Хиросимского процесса искусственного интеллекта, в рамках которой страны «Большой семёрки» поспешили сначала разработать руководящие принципы для разработчиков ИИ в условиях быстрого распространения технологии.
Руководство и кодекс поведения состоят из 11 разделов. Они призывают снизить риск разработки оружия, публиковать отчёты о возможностях ИИ и сообщать о возникновении проблем. Они также стремятся разработать технологию цифровых водяных знаков, которая позволит пользователям идентифицировать контент, созданный искусственным интеллектом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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