Китай и Россия могут стать реальными союзниками: отчёт Японии
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Токио, 24 ноября (Jiji Press). Китай и Россия могут фактически стать союзниками, поскольку они разделяют общие стратегические цели, включая изменение нынешнего международного порядка под руководством США, заявил исследовательский центр японского правительства.
Китай и Россия «могли бы эффективно вступить в фактический альянс», говорится в докладе Национального института оборонных исследований аналитического центра Министерства обороны.
«Соперничество между Соединёнными Штатами и Китаем/Россией по поводу международного порядка усилится» в следующем десятилетии, говорится в «Докладе о безопасности Китая до 2024 года».
Согласно докладу, администрации президента Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина «разделяют общее отвращение к западным либеральным ценностям», таким как свобода и демократия, и, как ожидается, будут углублять сотрудничество для построения нового порядка.
В докладе предостерегается, что две страны не только укрепят свои военные связи, в том числе посредством совместных учений вокруг Японии, но также «сформируют группы вокруг авторитарных развивающихся и развивающихся стран» среди государств так называемого Глобального Юга, которые не обязательно разделяют универсальные ценности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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