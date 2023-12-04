После землетрясения возле Филиппин цунами достигли Японии
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Токио, 3 декабря (Jiji Press). Цунами высотой до 40 сантиметров наблюдалось на Хатидзёдзиме, одном из токийских островов Идзу в Тихом океане, в 4:27 утра 3 декабря после сильного землетрясения, произошедшего недалеко от Филиппин поздно вечером 2 декабря. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.
К 9 часам утра воскресенья 20-сантиметровое цунами было зарегистрировано в таких районах, как город Татэяма в восточной префектуре Тиба, город Кусимото в западной префектуре Вакаяма, город Тосасимидзу в префектуре Коти, а также на западе Японии и город Амами на острове Амами Осима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии, сообщает агентство.
В городе Нумадзу в центральной префектуре Сидзуока и в городе Минами в префектуре Токусима на западе Японии произошло 10-сантиметровое цунами.
Агентство выпустило предупреждения о цунами вскоре после 23:55 2 декабря для прибрежных районов Тихого океана, простирающихся от префектуры Тиба до Кагосима, а также островов Идзу и островов Огасавара в Токио, а также острова Мияко и региона Яэяма в самой южной префектуре Окинавы.
Рано утром 3 декабря были выпущены предупреждения о цунами для островов Амами в Кагосиме, включая Амами Осима, и островов Токара в той же префектуре.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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