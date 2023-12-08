Святилище Асо полностью восстановлено впервые после землетрясения 2016 года
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Асо, префектура Кумамото, 7 декабря (Jiji Press). Завершена реконструкция двухъярусных ворот святилища Асо, что ознаменовало полное восстановление этого синтоистского святилища на юго-западе Японии до его первоначального состояния, существовавшего до того, как сильное землетрясение повредило его семь с половиной лет назад.
Святилище в городе Асо префектуры Кумамото было повреждено землетрясением в апреле 2016 года, которое в основном затронуло именно эту префектуру.
Ворота Ромон, одно из сооружений, признанных правительством важными культурными ценностями, являются символом святилища. Ворота высотой 18 метров были построены в 1850 году, в конце эпохи Эдо (1603-1868), и считаются одними из «трёх великих ворот Японии».
Из примерно 11 000 компонентов, использованных в первоначальных воротах, включая японскую древесину дзелькова, были повторно использованы для новых ворот около 70%. В том числе повторно использована декоративная резьба гербов Хатомон и Уммон, характерная для позднего периода Эдо.
В фундаменте использовали четыре стальные балки, чтобы укрепить ворота на случай землетрясений такого же масштаба, как землетрясение 2016 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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