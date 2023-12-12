Два японских анимационных фильма номинированы на «Золотой глобус»

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Лос-Анджелес, 11 декабря (Jiji Press). Японские фильмы «Мальчик и цапля» и «Судзумэ» были номинированы на премию «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм.

«Мальчик и цапля» режиссера Миядзаки Хаяо уже получил награды ассоциаций кинокритиков Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Бостона. Он возглавил кассовые сборы Северной Америки в дебютные выходные с 8 по 10 декабря.

Японский композитор Хисаиси Дзё был номинирован на приз за лучшую оригинальную музыку за произведение «Мальчик и цапля».

Режиссер «Судзумэ» – Синкай Макото. «Фильм о братьях Супер Марио», выпущенный компаниями Nintendo и Universal Studios, также был номинирован на приз за лучший анимационный фильм.

Эндрю Скотт был номинирован на лучшую мужскую роль за роль в фильме «Все мы незнакомцы», основанном на романе покойного японского сценариста Ямады Тайти.

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