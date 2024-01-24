Фильм Миядзаки Хаяо «Мальчик и цапля» номинирован на «Оскар»
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Лос-Анджелес, 23 января (Jiji Press). Фильм «Мальчик и цапля» японского режиссера Миядзаки Хаяо был номинирован на премию «Оскар» как лучший анимационный фильм.
«Идеальные дни» Вима Вендерса с японским актёром Якусё Кодзи был номинирован на «Оскар» как зарубежный художественный фильм.
Фильм японского режиссера Ямадзаки Такаси «Годзилла минус один» получил номинацию на «Оскар» за визуальные эффекты. Хиро Кадзу и еще двое получили номинацию за грим и причёски за работу над «Маэстро».
Церемония награждения пройдет 10 марта в Голливуде.
«Мальчик и цапля» – четвёртая работа Миядзаки, номинированная на «Оскар» за полнометражный анимационный фильм. Ранее в этом месяце он получил премию «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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