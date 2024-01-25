Японский театр «Сики» поставит мюзикл «Назад в будущее»

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Токио, 24 января (Jiji Press). Японская театральная труппа «Сики» сообщила, что намерена начиная с апреля 2025 года ставить мюзикл по мотивам классического научно-фантастического фильма «Назад в будущее».

Премьера сценической версии фильма 1985 года, повествующей о приключениях молодого человека, отправленного в прошлое на машине времени в форме автомобиля, изобретённой эксцентричным учёным, состоялась в Великобритании в 2020 году, а в августе прошлого года она дебютировала на Бродвее.

Театральная труппа надеется поразить публику «искусством мюзикла во всём театре, ощущением погружения и блестящим способом выразить путешествие во времени, а также интересной историей», заявил на пресс-конференции её президент Ёсида Тиёки.

«Мы надеемся предоставить новый театральный опыт, аналогичный аттракциону в парке развлечений», – сказал Ёсида.

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