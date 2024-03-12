Компания Pasona проводит испытания летающего автомобиля на острове Авадзи
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Авадзи, префектура Хёго, 10 марта (Jiji Press). Компания Pasona Group Inc. провела испытание летающего автомобиля в городе Авадзи на одноимённом острове в префектуре Хёго, западная Япония, в сотрудничестве с партнёрами, включая муниципальное правительство Авадзи.
Транспортное средство, на борту которого находились два инспектора, во время испытаний летало автономно.
Крупнейшая японская группа набора кадров стремится использовать летающие автомобили для туризма и в качестве инфраструктуры во время стихийных бедствий.
Двухместный автомобиль китайского производителя автономных летательных аппаратов EHang может передвигаться со скоростью до 130 километров в час. В ходе испытаний машина поднялась на высоту до 40 метров и летела около четырёх минут со скоростью до 25 км/ч.
Губернатор Хёго Сайто Мотохико, посетивший испытательный полигон для проверки полёта машины, выразил большие надежды на потенциал нового транспортного средства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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