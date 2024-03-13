Япония и Эстония договорились сотрудничать в поддержке Украины

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Токио, 12 марта (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её эстонский коллега Маргус Цахкна договорились сотрудничать в поддержке Украины, которая борется с военной агрессией России.

На встрече в Токио 11 марта два министра разделили мнение, что безопасность в Европейско-Атлантическом регионе и Индо-Тихоокеанском регионе «неразделима».

Официальные лица обменялись мнениями о ситуации на палестинских территориях и в Восточной Азии, где Китай наращивает свою военную активность.

Они также договорились расширять сотрудничество в сфере экономики, включая информационные и коммуникационные технологии, а также в области киберзащиты и экономической безопасности.

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