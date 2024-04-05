Этой весной японские компании повышают заработную плату на 5,24%
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Токио, 4 апреля (Jiji Press). Японские компании согласились повысить заработную плату на 5,24 процента в месяц, или 16 037 йен, в средневзвешенном выражении в ходе весенних переговоров о заработной плате (сюнто) в этом году, согласно опросу, проведенному Конфедерацинй профсоюзов Японии (Рэнго), что является наибольшим повышением за 33 года.
Среди них более мелкие компании, которые играют ключевую роль в повышении общего уровня заработной платы в стране, подняли заработную плату на 4,69 процента, или 12 097 йен, согласно третьему подсчету Рэнго. Во втором подсчёте средний рост составил 4,50 процента, или 11 916 йен.
Последние данные свидетельствуют о том, что малые и средние фирмы, в основном транспортные и распределительные компании, страдающие от нехватки рабочей силы, предпринимают шаги по повышению заработной платы.
«Нехватка рабочей силы очень серьезно ощущается среди малого и среднего бизнеса», – заявила на пресс-конференции президент Рэнго Ёсино Томоко. Такие предприятия, очевидно, считают, что «повышение заработной платы необходимо, чтобы остановить отток работников, – сказала она. – Мы хотим приложить усилия для поддержания этой тенденции к повышению заработной платы».
Последние данные Рэнго основаны на результатах сюнто, полученных 2620 профсоюзами-членами, или примерно половиной от общего числа членов, потребовавших повышения заработной платы, по состоянию на 2 апреля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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