Парламент Японии начинает обсуждение законопроекта о защите детей от сексуальных преступлений

Новости

Токио, 9 мая (Jiji Press). Парламент Японии в четверг начал обсуждение законопроекта, предусматривающего запрет людям, имеющим судимость за преступления на сексуальной почве, заниматься работой, связанной с детьми.

Законодательство призывает обязать школы, детские сады и детские дома проверять наличие у соискателей работы и работников записей о преступлениях на сексуальной почве, а также проводить обучение сотрудников по защите безопасности детей.

«Никогда нельзя терпеть сексуальное насилие в отношении детей, – заявила министр по вопросам политики в отношении детей Като Аюко на пленарном заседании Палаты представителей, нижней палаты парламента. – Необходимо защищать достоинство детей».

Согласно законопроекту, школы и другие организации смогут получать информацию от Министерства юстиции, чтобы проверить, есть ли у соискателей и нынешних работников сведения о преступлениях на сексуальной почве.

Соискатели, имеющие такие записи, не будут приняты на работу, а уже трудоустроенные будут переведены на должности, не предполагающие контакта с детьми.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме