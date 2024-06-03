Миллиардер Маэдзава отменил полёт на лунную орбиту

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Токио, 1 июня (Jiji Press). Японский миллиардер Маэдзава Юсаку заявил, что он принял «болезненное решение» отменить свой план стать первым человеком, который выйдет на орбиту Луны, не являясь астронавтом.

Отмена связана с неясными перспективами запуска космического корабля, объяснил 48-летний предприниматель в сети X (ранее Twitter).

Маэдзава вместе с художниками из разных стран должен был совершить путешествие вокруг Луны на большом космическом корабле корпорации Space Exploration Technologies Corp. (Space X) и вернуться на Землю примерно через неделю.

Контракт на поездку он подписал в 2018 году, когда корабль под названием Starship планировали запустить к концу 2023 года. Однако разработка космического корабля столкнулась с трудностями.

«Я не могу планировать свою жизнь (в нынешних обстоятельствах), и мне также жаль, что я заставляю ждать других членов команды, которых я пригласил», – написал Маэдзава.

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