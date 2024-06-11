В Японии доля людей, которые недосыпают, за 25 лет сократилась вдвое
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Токио, 10 июня (Jiji Press). Согласно недавнему опросу Citizen Watch Co, доля работающих взрослых японцев, которые спят пять или менее часов в день, составила 11,5%, что примерно вдвое меньше, чем 25 лет назад.
По данным опроса 1999 года, доля таких людей составляла 22,8%.
Министерство здравоохранения Японии рекомендует взрослым спать не менее шести часов. Компания, опубликовавшая 6 июня последние результаты опроса, считает, что депривация сна сократилась благодаря корректировке времени сверхурочной работы и распространению гибких стилей работы.
В опросе, проведенном через Интернет в апреле среди 400 работающих людей в возрасте от 20 до 59 лет по всей Японии, 36,3% (самая большая группа) сказали, что они спят шесть часов, за ними следуют 36,0%, которые спят семь часов.
Совокупная доля респондентов, заявивших, что они спят семь и более часов, достигла 52,4%, что значительно больше, чем 27,0% в 1999 году, но все еще ниже 67,6% в 1974 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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